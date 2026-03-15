セリエA 25/26の第29節 ベローナとジェノアの試合が、3月15日20:30にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。 ベローナはキーロン・ボウイ（FW）、ギフト・オルバン（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはカレブ・エクバン（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、ミカエル・エラートソン（FW）らが先発に名