セリエA 25/26 第29節 ベローナ vs ジェノア 試合結果
セリエA 25/26の第29節 ベローナとジェノアの試合が、3月15日20:30にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。
ベローナはキーロン・ボウイ（FW）、ギフト・オルバン（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはカレブ・エクバン（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、ミカエル・エラートソン（FW）らが先発に名を連ねた。
前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。
ベローナは後半の頭から選手交代。ダニエル・オイゴケ（DF）からラフィク・ベルガリ（DF）に交代した。
59分、ジェノアは同時に2人を交代。ステファノ・サベッリ（DF）、カレブ・エクバン（FW）に代わりブルック・ノートンカフィー（DF）、ビトール・カルバーリョ（FW）がピッチに入る。
61分に試合が動く。ジェノアのビトール・カルバーリョ（FW）がゴールを決めてジェノアが先制。
65分、ベローナが選手交代を行う。アブドゥ・ハールイ（MF）からトマーシュ・ススロフ（MF）に交代した。
71分、ジェノアが選手交代を行う。ルスラン・マリノフスキー（MF）からアモリム（MF）に交代した。
78分、ジェノアは同時に2人を交代。ジュニオール・メシアス（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）に代わりアーロン・マルティン（DF）、ジェフ・エクアトル（FW）がピッチに入る。
80分、ベローナが選手交代を行う。マルティン・フリーゼ（MF）からアミン・サール（FW）に交代した。
86分、ベローナが選手交代を行う。ギフト・オルバン（FW）からダニエル・モスケラ（FW）に交代した。
その直後の86分ジェノアに貴重な追加点が入る。アーロン・マルティン（DF）のアシストからレオ・エスティゴーア（DF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。
以降は試合は動かず、ジェノアが0-2で勝利した。
なお、ベローナは6分にダニエル・オイゴケ（DF）、31分にジャン・アクパ（MF）に、またジェノアは81分にビトール・カルバーリョ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-03-15 22:40:15 更新