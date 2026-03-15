セリエA 25/26の第29節 ベローナとジェノアの試合が、3月15日20:30にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。

ベローナはキーロン・ボウイ（FW）、ギフト・オルバン（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはカレブ・エクバン（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、ミカエル・エラートソン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ベローナは後半の頭から選手交代。ダニエル・オイゴケ（DF）からラフィク・ベルガリ（DF）に交代した。

59分、ジェノアは同時に2人を交代。ステファノ・サベッリ（DF）、カレブ・エクバン（FW）に代わりブルック・ノートンカフィー（DF）、ビトール・カルバーリョ（FW）がピッチに入る。

61分に試合が動く。ジェノアのビトール・カルバーリョ（FW）がゴールを決めてジェノアが先制。

65分、ベローナが選手交代を行う。アブドゥ・ハールイ（MF）からトマーシュ・ススロフ（MF）に交代した。

71分、ジェノアが選手交代を行う。ルスラン・マリノフスキー（MF）からアモリム（MF）に交代した。

78分、ジェノアは同時に2人を交代。ジュニオール・メシアス（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）に代わりアーロン・マルティン（DF）、ジェフ・エクアトル（FW）がピッチに入る。

80分、ベローナが選手交代を行う。マルティン・フリーゼ（MF）からアミン・サール（FW）に交代した。

86分、ベローナが選手交代を行う。ギフト・オルバン（FW）からダニエル・モスケラ（FW）に交代した。

その直後の86分ジェノアに貴重な追加点が入る。アーロン・マルティン（DF）のアシストからレオ・エスティゴーア（DF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ジェノアが0-2で勝利した。

なお、ベローナは6分にダニエル・オイゴケ（DF）、31分にジャン・アクパ（MF）に、またジェノアは81分にビトール・カルバーリョ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 22:40:15 更新