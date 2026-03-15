お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、人気がなかった時代を振り返る場面があった。「芸能人と行くバスツアー」の話題になると、有吉は「かくいう私も、ファンクラブでよくやってましたね」と振り返る。そこで「最後のバスツアーに来たのは11人でした…」と悲しいぶっちゃけをする場面も。「宮下草薙」の宮下兼史鷹が「