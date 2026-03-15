【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年3月7日・8日にKアリーナ横浜で開催された『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』のDAY1・DAY2がCS放送TBSチャンネル1でテレビ初、独占放送されることが発表された。 ■公演直前や終演後のインタビューや舞台裏映像など、ここでしか観られないスペシャル映像を追加！ TBSが誇る長寿音楽番組『CDTV』。2020年春からはTBS系列で毎週月曜の夜に『CDTVライブ！ライブ！