【モデルプレス＝2026/03/15】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第11弾が解禁された。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、スケートリンク上で美脚披露◆川崎桜、幸せいっぱいの表情披露今回公開されたのは、フランスの港町・ニースで美味しい料理を食べて思わず出た素の表情。楽しみにしていた食事を心ゆくまで堪能する、幸せいっぱいの姿