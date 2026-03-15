乃木坂46川崎桜、幸せいっぱい“もぐもぐショット”公開 1st写真集先行カット第11弾解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/03/15】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第11弾が解禁された。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、スケートリンク上で美脚披露
今回公開されたのは、フランスの港町・ニースで美味しい料理を食べて思わず出た素の表情。楽しみにしていた食事を心ゆくまで堪能する、幸せいっぱいの姿を捉えている。この写真集は撮影の「時系列順」にレイアウトが組まれている。初々しい表情から、撮影が進むにつれ開放的になっていく様子が見て取れるのも魅力の一つだ。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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◆川崎桜、幸せいっぱいの表情披露
今回公開されたのは、フランスの港町・ニースで美味しい料理を食べて思わず出た素の表情。楽しみにしていた食事を心ゆくまで堪能する、幸せいっぱいの姿を捉えている。この写真集は撮影の「時系列順」にレイアウトが組まれている。初々しい表情から、撮影が進むにつれ開放的になっていく様子が見て取れるのも魅力の一つだ。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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