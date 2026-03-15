万一の際に助かる遺族年金ですが、2028年4月の制度変更により、受給期間が5年間に変わるケースが発生します。 遺族年金は、同じ会社員・年収500万円程度の世帯でも、妻の年齢や子どもの有無、そして今回の制度変更によって受給総額に大きな差が生じることも少なくありません。 本記事では、遺族年金の制度変更のポイントと、その影響について解説します。 遺族年金とは？ 遺族年金は、亡くなった人の年金