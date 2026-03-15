スイス東部、アルプスの名高いリゾートであるサンモリッツ。冬の湖が完全に凍りつく1月、ここでは世界でも稀な自動車イベントが開催される。クラシックカーの国際コンクール「The I.C.E.（International Concours of Elegance）」である。octane.jpで詳報の通り、この催しの特徴はその舞台だ。会場は氷に覆われたサンモリッツ湖。雪と山々に囲まれた白銀の空間に、厳選された名車たちが並び、そして実際に走行する。展示中心のコン