野球の世界一決定戦・WBCが3月5日に開幕。世界に誇るスーパースター・大谷翔平（31=ドジャース）の凱旋帰国に日本中が沸き立っているが、目の肥えた野球ファンは“微妙な違和感”を察知し、日本プロ野球（NPB）に対する不満の声が漏れている。【もっと読む】日本がMLBの“金ヅル”から脱却できない意外な事情今回の侍ジャパンは大谷を筆頭に、鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）、村上宗隆（ホワイトソックス）、