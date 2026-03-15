志田宗大氏、岡本がメジャーで成功するポイントに言及メジャー挑戦する主砲に、最高のお手本がいる。第6回WBCは1次ラウンドが終了し、野球日本代表「侍ジャパン」を含め、出場各国が熱戦を展開している。今季からメジャーリーグに挑戦しているブルージェイズ・岡本和真内野手も出場。主力として打線の中核を担っている。岡本が巨人で4番に定着した2018年から7年間、巨人でスコアラーを務めたのが、2017年の第4回WBCなどで侍ジ