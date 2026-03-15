アーセナルのミケル・アルテタ監督とスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが、プレミアリーグ最年少得点記録を更新したU−19イングランド代表MFマックス・ダウマンを称賛した。イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。アーセナルは14日、プレミアリーグ第30節でエヴァートンをホームに迎え、2−0で勝利した。この試合では、88分にダウマンのクロスが起点となりギェケレシュの得点が生まれたほか、