「普通じゃない」…プレミア最年少得点の16歳MFダウマンをアーセナル指揮官と同僚FWが称賛

16歳、初ゴールは独走弾💨💨💨



相手のCKからのボールを

自陣ボックス付近で受け取ると

相手ディフェンス2人をかわして

ゴールまで運び切る‼️‼️



歴史に残るトップチーム初ゴールを

もう一度ご覧あれ👀



🏆 プレミアリーグ第30節

⚔️ アーセナル v エヴァートン

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