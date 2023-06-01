「オープン戦、ヤクルト０−４オリックス」（１４日、神宮球場）昨季限りで現役を退いたヤクルト・川端慎吾が引退試合に「２番・指名打者」で出場した。安打は出なかったが、九回２死から指名打者を解除して遊撃に入り、最後は飛球をつかんだ。１軍のレギュラーシーズンでは２０１３年７月が最後とあって「久々に遊撃を守って、懐かしい景色を見た時に涙がこぼれた」と感慨に浸った。川端を慕う山田は「感謝の気持ちはたくさ