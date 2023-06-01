セリエA 25/26の第29節 ナポリとレッチェの試合が、3月15日02:00にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。 ナポリはアリソン・サントス（MF）、ラスムス・ホイルンド（FW）、エリフ・エルマス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはニコラ・シュトゥリッチ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々