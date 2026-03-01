セリエA 25/26の第29節 ナポリとレッチェの試合が、3月15日02:00にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはアリソン・サントス（MF）、ラスムス・ホイルンド（FW）、エリフ・エルマス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレッチェはニコラ・シュトゥリッチ（FW）、ラメック・バンダ（FW）、ラッサナ・クリバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。レッチェのアントニオ・ガッロ（DF）のアシストからジャミル・ジーベルト（DF）がヘディングシュートを決めてレッチェが先制。

ここで前半が終了。0-1とレッチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

ナポリは後半の頭から2人が交代。アンドレフランク・ザンボアンギサ（MF）、エリフ・エルマス（MF）に代わりケビン・デブルイネ（MF）、スコット・マクトミネイ（MF）がピッチに入る。

46分、レッチェが選手交代を行う。ラッサナ・クリバリ（MF）からオムリ・ガンデルマン（MF）に交代した。

その直後の46分ナポリが同点に追いつく。マッテオ・ポリターノ（FW）のアシストからラスムス・ホイルンド（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

59分、レッチェが選手交代を行う。ニコラ・シュトゥリッチ（FW）からワリド・シェディラ（FW）に交代した。

67分ナポリが逆転。マッテオ・ポリターノ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ナポリが2-1で勝利した。

なお、レッチェは19分にジャミル・ジーベルト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 04:00:40 更新