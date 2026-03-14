[3.14 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 4-1 鹿島ユース JヴィレッジP3]U-18日本代表は「第8回 J-VILLAGE CUP U-18」予選2日目の14日、鹿島アントラーズユース(茨城)と対戦し、4-1で快勝した。U-18日本代表は2連勝。15日の予選最終日は神村学園高(鹿児島)と戦う。U-18代表は名古屋U-18(愛知)との初戦(○2-0)から先発6人をチェンジ。GK渡邊麻舟(FC東京U-18)、DFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高)、ゼイダム小田孟武(桐生