【モデルプレス＝2026/03/14】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）に出演。パフォーマンス後に囲み取材に応じ、家族ぐるみで仲良しだというエピソードを明かした。【写真】初TGCが眩しいBMSG新グループ◆STARGLOW、家族にもビデオメッセージRUI（ルイ）、TA