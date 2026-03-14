STARGLOW、両親誕生日には祝福ビデオメッセージ送り合う RUI＆TAIKI高校卒業式での秘話も【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）に出演。パフォーマンス後に囲み取材に応じ、家族ぐるみで仲良しだというエピソードを明かした。
【写真】初TGCが眩しいBMSG新グループ
RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）からなる5人組で、BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕生したSTARGLOWは、1月21日のデビュー以来、躍進を続けてきた。活躍に対する家族の反応はどうかと問われると、ADAMが「サッカーを昔やってたんですけど、長年やってサッカーを辞めてこっちに来て、それでも否定せずにずっと見守ってくれてるので、STARGLOWのライブ出る時は毎回結構来れる日は来てくれてて。皆の両親もそうなんですけど。すごい嬉しいですね」と両親からの応援に感謝。KANONは「でもあんたもっとこうしなさいよって言われることもある」と愛あるアドバイスを送られることもあると話した。
さらに「親の誕生日に皆でビデオメッセージを送るっていう文化をやっていて。例えばRUIのお母さんの誕生日に皆でRUIのお母さんにビデオメッセージする」という微笑ましい文化も。RUIが「（母が）めちゃくちゃ喜んでいたし、スタッフさんも入ってくださるんですよ。BMSG STARGLOWチーム全員でお祝いしてくれる」、GOICHIが「実家に犬を飼っているんですけど、その犬の誕生日動画」「俺の弟に『受験頑張って！』みたいな動画とか結構撮りました」と仲睦まじい様子がうかがえた。
STARGLOWはこの春RUIとTAIKIが高校を卒業し、3人が卒業式に駆けつけたことでも話題に。RUIは「僕たちの高校の友達とKANONが知り合いとかやっぱりあるので、本当に皆仲良くて『お久しぶり！』みたいなのもあったし『いつも観てます』と言ってくれたり、今日も僕らの友達が出ていたりする」と今日の「TGC」でも同じ高校出身の出演者と会えたことを嬉しそうに語り、「縁をめっちゃ感じます！」と上に飛び跳ねながら満面の笑みで伝えると、すかさずTAIKIが「（ジャンプ）って書いておいてください」と添え、笑いを誘った。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆STARGLOW、家族にもビデオメッセージ
RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）からなる5人組で、BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕生したSTARGLOWは、1月21日のデビュー以来、躍進を続けてきた。活躍に対する家族の反応はどうかと問われると、ADAMが「サッカーを昔やってたんですけど、長年やってサッカーを辞めてこっちに来て、それでも否定せずにずっと見守ってくれてるので、STARGLOWのライブ出る時は毎回結構来れる日は来てくれてて。皆の両親もそうなんですけど。すごい嬉しいですね」と両親からの応援に感謝。KANONは「でもあんたもっとこうしなさいよって言われることもある」と愛あるアドバイスを送られることもあると話した。
さらに「親の誕生日に皆でビデオメッセージを送るっていう文化をやっていて。例えばRUIのお母さんの誕生日に皆でRUIのお母さんにビデオメッセージする」という微笑ましい文化も。RUIが「（母が）めちゃくちゃ喜んでいたし、スタッフさんも入ってくださるんですよ。BMSG STARGLOWチーム全員でお祝いしてくれる」、GOICHIが「実家に犬を飼っているんですけど、その犬の誕生日動画」「俺の弟に『受験頑張って！』みたいな動画とか結構撮りました」と仲睦まじい様子がうかがえた。
◆STARGLOW、同じ高校で感じる“縁”
STARGLOWはこの春RUIとTAIKIが高校を卒業し、3人が卒業式に駆けつけたことでも話題に。RUIは「僕たちの高校の友達とKANONが知り合いとかやっぱりあるので、本当に皆仲良くて『お久しぶり！』みたいなのもあったし『いつも観てます』と言ってくれたり、今日も僕らの友達が出ていたりする」と今日の「TGC」でも同じ高校出身の出演者と会えたことを嬉しそうに語り、「縁をめっちゃ感じます！」と上に飛び跳ねながら満面の笑みで伝えると、すかさずTAIKIが「（ジャンプ）って書いておいてください」と添え、笑いを誘った。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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