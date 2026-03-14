嬉しいことがあるとルンルンで走ってくるという猫さん。猫さんの軽やかなステップは、見る人を笑顔にしてくれます。 ルンルンな猫さんの動画は109万回再生の人気を集め、「爽快なステップでございますねぇ」「きっと心がはればれしてるんやねー」「ウキウキルンルン伝わります」「ハッピーボーイ」といったコメントが国内外から寄せられることとなりました。 【動画：嬉しいことがあった茶トラ猫→『走り方』