●「トルコ最高!」心を奪われた犬猫たちの街 俳優・石田ゆり子が、世界各国で犬や猫と人間がどのように共に生きているのかを、その目で見て、触れて、感じていくNHK BSのドキュメンタリー番組『石田ゆり子 世界の犬と猫を抱きしめる』(14日21:00〜)。イギリス編、台湾編に続く第3弾となる今回は、アジアとヨーロッパにまたがる独自の動物共存文化を持つトルコを旅した。街のあちこちに猫や犬がいて、カフェやレストラン、高級ホテ