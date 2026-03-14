3月4日、オンラインカジノで賭博をした疑いでコーチら2人とともに宮城県警から書類送検された楽天・浅村栄斗内野手（35）。【画像】昨年11月の契約更改での浅村。金縁メガネをかけて浮かない顔球団によれば、昨年2月の時点で自主申告があり、捜査に真摯に対応してきたといい、今後については当局の判断をもとに「適切な対応を行っていく」とした。浅村栄斗©文藝春秋「浅村が関与していたのでは？」と噂になり…昨年2