仙台地検は18日、スマートフォンを使って海外のオンラインカジノサイトで賭博をしたとして賭博容疑で、4日に書類送検されていた楽天の浅村栄斗内野手（35）と球団関係者2人ををいずれも不起訴とした。理由について「諸般の事情を考慮した」としている。楽天はこれを受け、「当球団としては、本件によりファンの皆さま、関係者の皆さま、ならびにプロ野球界に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げま