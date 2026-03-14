流しのブルペンキャッチャー回顧録第５回菅野智之（ロッキーズ）前編2011年春のリーグ戦の少し前だったように思う。この日、私は、当時アマチュア球界ナンバーワン投手とも評されていた東海大４年の菅野智之投手の全力投球を受けに、神奈川県平塚市にある東海大グラウンドのブルペンを訪れていた。東海大相模高校の３年時も受けていたから、菅野投手のボールを受けるのは、この時が２回目だった。東海大では通算37勝4敗、防御