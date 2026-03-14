世界選手権とオリンピックのチャンピオンであるデュプランティス選手(スウェーデン)が12日、6m31cmの世界新記録を打ち立てました。デュプランティス選手は昨年9月、東京開催となった世界選手権で6m30cmの世界記録を更新。日本の国立競技場をわかせました。あれから半年、自国のスウェーデンで開催されたモンド・クラシックで、再び自身の記録を1cm更新。初めて世界記録を更新した2020年2月から6年で15回目の世界記録更新となりまし