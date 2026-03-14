相当な覚悟を持って26年シーズンに挑む山粼。キャンプ期間中には最新鋭の機器を活用して改善に取り組んだ(C)産経新聞社出力を上げるための”修正”「一番変わったのは覚悟ですね」。一時期よりも約15キロも絞った。一見してシャープになった顔つきからも、山粼康晃のそれはひしひしと伝わってくる。2015年のルーキーイヤーからDeNAのクローザーとして君臨した“小さな大魔神”。4年目には100セーブを達成し、2023年