“小さな大魔神”は復活するのか 過去2年で5セーブの山康晃が葛藤しながら決意した2つの変化「怖さはありますよ」【DeNA】
相当な覚悟を持って26年シーズンに挑む山粼。キャンプ期間中には最新鋭の機器を活用して改善に取り組んだ(C)産経新聞社
出力を上げるための”修正”
「一番変わったのは覚悟ですね」。一時期よりも約15キロも絞った。一見してシャープになった顔つきからも、山粼康晃のそれはひしひしと伝わってくる。
2015年のルーキーイヤーからDeNAのクローザーとして君臨した“小さな大魔神”。4年目には100セーブを達成し、2023年までに227まで積み上げた。名球会入りまでは残り18。しかし、直近2年間でのセーブ数はわずか5に終わり、昨年は9回のマウンドはおろか一軍の舞台すらも遠ざかった。
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「今の成績が思わしくない部分は、自分で真摯に受け止めています」
もう一度あの場所へ戻る。「トレーニング、フォームと数字をもう一度見直してみて、ここは自分でも変化をつけるタイミングだと思いました」と語る山粼が覚悟を持って手を付けたのは、こだわりのツーサイドピッチングからの脱却、そして特徴的なインステップの是正だった。
無論、葛藤はあった。本人もドラスティックな試みに「怖さはありますよ。全部崩れる可能性もありますから」と語る。しかし、「それ以上に今以上のものを追い求めていくことに前向きに捉えています。自分の殻を破る思いですね」と決意した。
右打者の方向へと踏み出すインステップ。山粼を象徴するような投球フォームは、彼のキャリアを支えてきたストロングポイントでもある。そこにメスを入れた。
「解析してもらって、よりいいところ、ベストなところということで。靴の半分くらいだけ外側に出すようにしています」
修正を施したのは差わずか数センチ。それでも効果は絶大だった。
「全然違いますね。骨盤の回旋が変わるので物理的にも感覚的にも変わります。出力も出てきていますし、なんでもっと早くやらなかったんだろうって感じです」
目に見える物理的な根拠を手に入れ、「クロスステップする僕の強みは消さずに、より強いピッチングスタイルを追求していきますよ」と表情も明るい。
加えて第3の球種の獲得にも着手した。これまで山粼の投じてきた球種は4シームとフォークのように鋭く沈む2シームのふたつ。そこにカットボールやカーブなどを追い求めた過去がないわけではなかったが、完全に自分のものにできなかった。
ではなぜ、ふたたび着手しているのか。山粼はこう語る。
「もう今は文明の利器で色々出てきてしまいますから。ツーサイドピッチングではなく、バッターが的を絞りにくくなる投球スタイルが課題になってきます。そういった意味でスライダーがマストになってくる。もうツーサイドピッチングでは本当にすごいピッチャーでないと通用しないと思っています」
ある種の“限界”を悟っての変化は形となって現れつつある。
「空振りも取れていますしね。ほどけているとバッターもスイングのキャンセルが効いて止まりますけど。スライダーがあると次のボールも活きてくるので、幅が広がってツーサイドピッチから向け出せると思います」
試行錯誤しながら復活へのプロセスを歩んでいる山粼(C)萩原孝弘
復活への道を提案したコーチ陣。心にあった元守護神への想い
山粼を蘇らすためにチームも動いた。「彼から沖縄で動作解析したいというリクエストが有りまして、『やろう、やろう』って話になりました」と経緯を明かす小杉陽太チーフ投手コーチらデータチームも徹底的にサポートした。
投球フォームの修正について「今でも超インステップですよ」と語る小杉コーチは、大幅なフォーム変更ではないと強調。しかし、「測定していく中で、回旋の動きや左足の床反力の受け方。ダイレクトに、直線的に反力を受け取れたときのほうが、ボールの質がかなりよくなるところが見えてきた」という。ここまで明確に課題が炙り出せたのは、パフォーマンスコーディネーターを含めたデータ班と改善策を深掘りした成果だった。
DeNAが誇る解析機器を用いて取り組んだ効果は素早く表れる。山粼自身が「そんなに力を入れなくても出力が感覚的に上がった」というボールは、「データを見てもこんなに軽く投げているのに、頑張って投げているときと同じくらいのスピードが出ている」（小杉コーチ談）。復活への道標も見えてきた。
そして、新球については、小杉コーチにも強く勧めたい明確な根拠があった。
「第3の球種は、見せ球ではない。カウントが取れる、空振りが取れるようなところまで行かないと」
中途半端なボールでは意味をなさない――。そこで目をつけたのは豊富に蓄積してあった過去のデータ。そこから「2021年ぐらいまで遡ったときに、結構いいスイーパーに近いスライダーを投げている時期があることがわかりました」とヒントを見出した。
「これは2シームがしっかり落ちていることが大前提なんですけれども、今は良い数値で落ちているので、位置関係を散布図で見たときに、だいたいこのくらいの距離になったほうが空振りも取りやすいし、球速帯もこのくらいがいい。カットよりも大きい変化のほうが、バッターが2シームをケアする中で、横に変化するボールがあれば、カウントも空振りも取れる」
一説として落ち球を得意とする投手は、曲げ球を投げると他のボールに影響があると言われている。しかし、首脳陣は「曲げようと思ってアームアングルが下がることもない」と不安視はしていない。むしろ、「彼はホップ成分プラスシュート成分を持っているので、どちらかと言うとカットを回外で出すことのほうが難しく、影響がでてしまうのでは」と特性を見極め、スライダーの取得が「ベターだ」という結論に至った。
復活を支える仲間との“絆”
現絵時代にブルペンで苦楽を共にした藤岡好明投手コーチも復活に期待を寄せる。
昨シーズンはくふうハヤテの一員として山粼を見つめていた記憶は苦いものだ。
「対戦していてもヤスが打たれてウチが勝つことがありました。思ったようなパフォーマンスが出せていないんだなって…」
そんな複雑な心境も相まって、「今年からまた一緒になって、いろんな取り組みをして変化を求めている姿を見ているとなんとか頑張ってほしいって思いますね。現役を一緒にやっていたからこそ、余計にね」と吐露。そこには人間味溢れる、藤岡コーチならではの言葉が並ぶ。
無論、勝負の世界は厳しい。競争社会の原理を熟知する藤岡コーチは「スライダーを新しい武器にしてプラスアルファになればいいですね。でも基本は4シームと2シームのコンビネーション。こちらも期待値が高いものを求めていますし、妥協も出来ません。それは彼に対しても失礼ですし、やってもらわなくてはいけないことです」と強調する。
こだわりのある9回のマウンドを目指す山粼は「やっぱり気持ちが入ります」と断言。「今年は1回でも多くヤスアキジャンプを楽しんで貰えるように、僕も技術磨いて頑張らないといけないですね」と意気込む。
小さな大魔神が刻むキャリアの第2章――。挫折を上回る覚悟を背負った背番号19の逆襲が、今ここから始まる。
[取材・文／萩原孝弘]