一日の終わりに温かいお風呂に浸かるのは至福のひととき。だが、疲れ果てた夜は「入るのが面倒……」と感じることもあるだろう。ガールズちゃんねるに3月上旬、「次の日仕事がない時は風呂キャン（入浴をキャンセルする）してしまう」というトピックが立った。「不潔なのはわかっていますがめんどくさいので」というトピ主に、ネット上ではどんな意見が飛び交ったのか。（文：篠原みつき）「めんどくさい」が勝つ？ 罪悪感を抱きつ