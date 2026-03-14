8 月に開幕する「第108 回全国高校野球選手権大会」。今年の大会を盛り上げる“2026 夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング”を、Vaundy が担当することが決まった。 【写真】ABC福戸あやアナ、高校時代は夏の甲子園で司会 Vaundy は2000年6月6日生まれ。2019年にYouTubeへ公開した「東京フラッシュ」で瞬く間に脚光を浴び、以降「不可幸力」「怪獣の花唄」「踊り子」「タイムパラドックス」など、リリ&