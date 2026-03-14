8 月に開幕する「第108 回全国高校野球選手権大会」。今年の大会を盛り上げる“2026 夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング”を、Vaundy が担当することが決まった。



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Vaundy は2000年6月6日生まれ。2019年にYouTubeへ公開した「東京フラッシュ」で瞬く間に脚光を浴び、以降「不可幸力」「怪獣の花唄」「踊り子」「タイムパラドックス」など、リリースする楽曲が次々とバイラルヒットを記録。サブスクリプションにおける累計再生回数は、男性ソロアーティストとして史上最速・最多級の記録を次々と塗り替えており、現在までに18曲以上が1億回再生を突破している。



今回、担当する楽曲は「熱闘甲子園」（ABC テレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される「ABC 高校野球中継」、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する「甲子園への道」（ABC テレビ・テレビ朝日系列放送）など、高校野球関連番組で使用される。



担当するにあたりVaundyは「この度は歴史ある、夏の高校野球応援ソング/ 「熱闘甲子園」テーマソングを任せていただけるとのこと、とても光栄です。情熱を持って心身を捧げ、なにかに打ち込む人の姿は、周りを巻き込み、やがて世界をも変えるほどの力を持っていると信じてます。甲子園球場を目指して集まる若き才能たちを、音楽の力で少しでも鼓舞できれば本望です。僕も球児たちに負けないくらい、全力投球で挑みます」とコメントを寄せた。



（よろず～ニュース編集部）