【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の横浜流星が2026年3月13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。優秀助演男優賞を受賞した。【写真】横浜流星、吉沢亮に感謝する姿「言葉を交わさずとも理解し合える」◆横浜流星、吉沢亮に「運命的なものを感じました」任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる主人公・喜久雄（吉