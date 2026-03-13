ソフトバンク・小久保裕紀監督が１３日、東京・竹芝のソフトバンク本社激励会に出席し、あいさつの中で、ＷＢＣ日本代表で１２打数無安打に苦しむ近藤健介外野手に励ましのメールを送ったことを明かした。「心配でメールしてしまいました。電話と思ったんですが出にくいかなと思ったのでメールにした。『やってやれ健介』と最後に送った言葉に対して『やったります』と返ってきたので心配ないと思います」と、社員約２５０人に天