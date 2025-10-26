鷹が2桁14安打の猛攻■ソフトバンク 10ー1 阪神（26日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクは26日にみずほPayPayドームで行われた「SMBC日本シリーズ2025」第2戦で10-1で阪神を下し、対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。ソフトバンク打線が序盤から爆発。阪神先発のジョン・デュプランティエ投手を2回途中で引きずり下ろした。試合は初回、阪神が佐藤輝明内野手の右前適時打で幸先よく先制する。しかしソフトバンクはその裏、すぐ