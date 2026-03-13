合同会社ノンレクチャーは、2026年3月13日（金）、渋谷スペイン坂で渋谷PARCOが運営するZEROGATE B1Fにて、本とアートの複合スペース「NONLECTURE books/arts」をオープンした。「NONLECTURE books/arts」は、書籍、アート、展示、イベント、プロダクトといった領域を横断しながら、知覚や思考の往復運動を生み出す場として構想された空間。来場者は空間を回遊する中で偶発的な出会いや解釈の揺らぎを体験し、それぞれの関心や背景