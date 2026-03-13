ゴールドウインの哲学が息づく、本とアートの複合スペース「ノンレクチャー ブックス／アーツ」、渋谷に誕生

合同会社ノンレクチャーは、2026年3月13日（金）、渋谷スペイン坂で渋谷PARCOが運営するZEROGATE B1Fにて、本とアートの複合スペース「NONLECTURE books/arts」をオープンした。

「NONLECTURE books/arts」は、書籍、アート、展示、イベント、プロダクトといった領域を横断しながら、知覚や思考の往復運動を生み出す場として構想された空間。来場者は空間を回遊する中で偶発的な出会いや解釈の揺らぎを体験し、それぞれの関心や背景に応じた関わり方を見つけることができる。

1970年代以降、ファッションや音楽、アートなど多様な文化の更新点であり続けてきた渋谷という都市において、本プロジェクトは渋谷PARCOの文化的思想とも響き合うものだ。ブランドやアーティストとの協働、出来事の生成、コンテンツの発信を通じて、都市と人、文化の関係性に新たな層を加えていくことを目指している。

また、本プロジェクトにはアウトドア・スポーツアパレルメーカー、Goldwin（ゴールドウイン）が協賛。同社が掲げるパーパス「人を挑戦に導き、人と自然の可能性をひろげる」のもと、自然に向き合う姿勢やモノづくりの背景、未来を見据えた取り組みを常設エリアで紹介する。衣服を人間と自然が一体化するための装置として捉えてきたGoldwinの視座は、本とアートを通じて思考を往復させる「NONLECTURE books/arts」の姿勢とも重なる。都市にいながら、自然や身体への感度を見つめ直す時間を生み出すスペースとなっている。

NONLECTURE、渋谷PARCO、Goldwinという異なる領域に立つ3者の視点が交差し、本とアートを入口として、都市の中に持続的な記憶を残す場所をつくること。「また戻ってきたくなる」という感覚そのものを設計思想に据え、「NONLECTURE books/arts」は誕生した。

【店舗情報】

店舗名：NONLECTURE books/arts powered by Goldwin住所：東京都渋谷区宇田川町16-9 渋谷ZERO GATE B1営業時間： 11:00 〜 21:00店舗面積：120平米オープン日：2026年3月13日（金）

オフィシャルサイト：https://nonlecture.jp/