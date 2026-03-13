フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』第10話の場面写真が公開された。 参考：コンプラ時代になぜヤンキー作品が作られ続けるのか『ヤンドク！』が受け継いだ不良文化 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。 3月16日に放送される第10話で