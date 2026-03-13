フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』第10話の場面写真が公開された。

本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。

3月16日に放送される第10話では、吉田鋼太郎が応援団長姿をお披露目。公開された場面写真では、田上潮五郎（吉田鋼太郎）が学ラン姿で愛娘を応援するシーンや、城島麗奈（内田理央）にプロポーズする大友真一（音尾琢真）の姿などが切り取られている。

今回は中田啓介（向井理）が厚労大臣というVIP待遇扱いの患者を手術することになるのだが、中田は湖音波（橋本環奈）を手術の助手として抜てき。念願の中田との共同オペに気合い十分の湖音波。手術当日の朝、出勤する湖音波を父・潮五郎が病院前で待ち構えていた。「ようやくウチの目標（中田とのオペ）が叶う」と晴れ舞台に息巻く湖音波に、潮五郎は「ええ顔や、胸張って行ってこい」と送り出すと共に、応援団長姿になって人目を気にせず大声で湖音波を応援し始めるのだった……。湖音波の夢が叶う一方で、城島麗奈との恋が成就して人生の絶頂期を謳歌していた大友真一には不穏な出来事が。なんと、麗奈にプロポーズを断られ、スピード破局の危機を迎えていたのだ。恋愛経験の乏しさをカバーするために入念な準備をしていたにもかかわらず、なぜプロポーズを拒否されてしまったのか……。（文＝リアルサウンド編集部）