【モデルプレス＝2026/03/13】女優の長澤まさみ、松たか子、北川景子、倍賞千恵子、広瀬すずが13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。【写真】北川景子ら美スタイル輝くドレス姿で「日アカ」集結◆長澤まさみ・北川景子ら、レッドカーペットに豪華集結長澤は「ドールハウス」、松は「ファーストキス 1ST KISS」、北川は「ナイトフラ