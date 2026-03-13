長澤まさみ＆北川景子、美スタイル際立つドレス姿 広瀬すずは着物で登場【第49回日本アカデミー賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】女優の長澤まさみ、松たか子、北川景子、倍賞千恵子、広瀬すずが13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」レッドカーペットに登場した。
【写真】北川景子ら美スタイル輝くドレス姿で「日アカ」集結
長澤は「ドールハウス」、松は「ファーストキス 1ST KISS」、北川は「ナイトフラワー」、倍賞は「TOKYOタクシー」、広瀬は「遠い山なみの光」で優秀主演女優賞を受賞。
5人は、それぞれ笑顔で手を振りながら笑顔で登場した。黒を基調としたスーツに身を包んだ倍賞と松は、手を繋いでレッドカーペットを闊歩。広瀬は白の着物、長澤と北川はドレスから美しいスタイルを披露し、圧巻のオーラを放った。
同賞は2025年1月1日から12月31日までに東京地区において有料で初公開された40分以上の劇場用映画及びアニメーション作品（劇場公開を目的に製作された新作で、東京地区の同一劇場で1日3回、かつ2週間以上映画館のみで連続して上映された作品）が対象。
司会は、7年連続となる羽鳥慎一アナウンサーと、「あんのこと」で第48回最優秀主演女優賞を受賞した河合優実が務める。（modelpress編集部）
◆長澤まさみ・北川景子ら、レッドカーペットに豪華集結
◆第49回日本アカデミー賞
