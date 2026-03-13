【モデルプレス＝2026/03/13】AKB48の佐藤綺星が3月12日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装姿を公開し、注目を集めている。【写真】21歳AKB次世代エース「スタイル良すぎ」ニーハイ×ミニスカで美脚披露◆佐藤綺星、ミニスカ衣装で美脚ショット披露佐藤は「君のc／w」とつづり、パステルピンクを基調としたストライプ柄の衣装ショットを複数枚投稿。AKB48のチームサプライズによる楽曲「君のc／w」の衣装を身にまとい、美しい