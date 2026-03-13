複数の美容外科手術を公表している人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルが１３日、Ｘを更新。渡米したものの、「入国審査でパスポートとの顔が違いすぎるという理由で、別室に連れて行かれ」たことを明かした。ヒカルは２０２４年夏、顔をシャープにしたり、小顔にする美容外科手術をしたことを同年１０月のＹｏｕＴｕｂｅで公表。脂肪吸引や糸リフトなどで、ほかにも顎にボトックスを打ったり、様々な施術を受けたと説明していた。