俳優、タレントの坂上忍（58）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。自らの「本業」を告白した。番組では特別企画とのタイトルで麻雀手摘み、投扇興など5種のゲームで獲得得点を競い最弱の出演者にバツゲームをさせる「よわよわ王決定戦」を実施。オープニングでMCのハライチ澤部佑が「2時間でいろいろなゲームをやるんですけど、坂上さんどうですか、プレッシャーは？」と尋ねた。坂上は「僕、本業