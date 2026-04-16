現役獣医師がペットフードの開発も行っているみやむら動物病院はこのほど、愛犬家303人を対象に実施したペットフードに関する調査結果を公開した。 【調査結果】愛犬家に聞いた「ペットフードにこだわっていそうな有名人」 「ペットフードにこだわっていそうな有名人を教えてください。(複数回答可)」と質問したところ、3位は「木村拓哉」(101人)だった。主な回答として「妥協を許さないイメ&#12540