タレントの坂上忍（58）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。妻に離婚を切り出されたことを明かした。番組の最後に、罰ゲームのひとり語りで「リアルな話です。何も笑えません」と前置きした上で、最近、友人との飲み会でひどく酔っぱらって記憶をなくし、帰宅後の家の階段で“粗相”をしてしまったことを告白。一夜明けに「奥さんから本当にですよ、真顔で“離婚してください”と言われました。ま