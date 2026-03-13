新DCユニバース『スーパーマン』の続編として2027年公開予定の映画『マン・オブ・トゥモロー（原題：Man of Tomorrow）』に、新ドラマ「ランタンズ（原題：Lanterns）」主演のアーロン・ピエールが出演することが分かった。ピエールは「ランタンズ」でグリーン・ランタンのジョン・スチュワートを演じている。 米が伝えた。映画『マン・オブ・トゥモロー』は、2025