株式会社マイナビは、20～59歳の正社員2万1,798人と企業の中途採用担当者807人を対象に実施した「【正社員2万人に聞いた】歓迎会に関する意識調査2026年」を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 20～50代正社員の4割以上が新しい職場で歓迎会「嬉しい」。20代が43.6%で最多 歓迎会のイメージは「ポジティブ」と「中立」がそれぞれ約4割で多数派 他者