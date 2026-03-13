株式会社マイナビは、20～59歳の正社員2万1,798人と企業の中途採用担当者807人を対象に実施した「【正社員2万人に聞いた】歓迎会に関する意識調査2026年」を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 20～50代正社員の4割以上が新しい職場で歓迎会「嬉しい」。20代が43.6%で最多 歓迎会のイメージは「ポジティブ」と「中立」がそれぞれ約4割で多数派 他者が主役の歓迎会の自己負担額は4,000～5,000円が最多、年代が上がるほど高額 約8割の企業が歓迎会、送別会などの懇親会におけるハラスメント対策を実施

20～50代正社員の4割以上が新しい職場で歓迎会「嬉しい」。20代が43.6%で最多

20～50代の正社員に、「自身が新しい職場に入った際に歓迎会を開いてもらったら嬉しいか」を聞いたところ、「嬉しい」が41.1％で、「どちらともいえない」が41.9％で最多となった。

一方、「嬉しいとは思わない」は17.0％だった。歓迎会に対しては、肯定的または中立的に受け止める人が多数派となった。

年代別では、「嬉しい」と回答した割合は20代が43.6％ともっとも高く、30代（41.7％）、50代（40.8％）と続いた。

また、「新しい人が職場に入ったときの歓迎会に参加したいか」を聞くと、全体の36.3%が「参加したい」と回答した。

主役が自身か他者かは関係なく、歓迎会の受け止め方は意見が分かれるようだ。

画像：株式会社マイナビ 2026年3月12日 ニュースリリースより引用

歓迎会のイメージは「ポジティブ」と「中立」がそれぞれ約4割で多数派

歓迎会のイメージについて聞いたところ、全体では「ポジティブなイメージ」が42.0％、「どちらともいえない」が42.5％で最多、「ネガティブなイメージ」は15.5％だった。

ポジティブなイメージの理由では、「 コミュニケーションをとる場としていい と思うから（20代女性）」「 業務遂行にいい影響を与える から（50代男性）」、ネガティブなイメージの理由では、「 お金と時間の無駄 だから（20代女性）」「 職場でコミュニケーションが取れるなら、無理に開かなくても良い （30代男性）」などの声があがった。

どちらともいえないと回答した理由では、「新人を歓迎するための会という趣旨そのものは悪いとは思わない（20代女性）」、「良い面と悪い面がある（50代男性）」などの意見が見られた。

画像：株式会社マイナビ 2026年3月12日 ニュースリリースより引用

他者が主役の歓迎会の自己負担額は4,000～5,000円が最多、年代が上がるほど高額

歓迎会における自己負担額について聞くと、「歓迎する側」として参加したものでは全体の74.1％が「自己負担があった」と回答しており、全体の負担額は「4,000～5,000円未満（25.5%）」が最多で、年代が上がるほど高額帯の割合が増加している。

また、会社からの費用負担の有無を聞いたところ、「費用負担がある（35.5%）」と「費用負担はない（37.0%）」で、 会社からの「費用負担はない」がやや高い傾向 がみられた。

画像：株式会社マイナビ 2026年3月12日 ニュースリリースより引用

約8割の企業が歓迎会、送別会などの懇親会におけるハラスメント対策を実施

企業の中途採用担当者に「歓迎会、送別会などの懇親会におけるハラスメント対策を実施しているか」を聞くと、78.4％が何らかのハラスメント対策を実施していると回答した。

対策対象のハラスメントは、「セクシャルハラスメント（セクハラ）※1への対策」が61.8％で最多、次いで「パワーハラスメント（パワハラ）※2への対策」が61.5％だった。

ハラスメント対策は進んでいる一方で、個人向け調査における「歓迎会」のネガティブなイメージの理由として挙がっていた、アルコールハラスメント※3についての対策は、セクハラ・パワハラほどは進んでいないようだ。

※1性的な言動や不適切な接触をする行為 ※2職場の上下関係を利用して威圧的な言動をする行為 ※3飲酒や宴席参加を執拗に求めて強制する行為

画像：株式会社マイナビ 2026年3月12日 ニュースリリースより引用

調査概要 マイナビ「【正社員2万人に聞いた】歓迎会に関する意識調査2026年」

調査期間：正社員・企業の中途採用担当者： 2026年1月5日（月）～ 2026年1月8日（木）

調査方法：インターネット調査

調査対象：正社員：従業員数3名以上の企業に所属している全国の20-50代の正社員

企業側の中途採用担当者：従業員数3名以上の企業に所属している全国の経営者・役員または会社員で、中途採用業務を担当している人のうち、前月採用活動を行った人、今後3カ月で採用活動を行う予定の人、直近3カ月に中途入社者がいた人

調査機関：自社調べ

有効回答数：正社員：21,798名、企業の中途採用担当者：807名

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。



＜調査URL＞

https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260312_108023/ マイナビ「【正社員2万人に聞いた】歓迎会に関する意識調査2026年」調査期間：正社員・企業の中途採用担当者： 2026年1月5日（月）～ 2026年1月8日（木）調査方法：インターネット調査調査対象：正社員：従業員数3名以上の企業に所属している全国の20-50代の正社員企業側の中途採用担当者：従業員数3名以上の企業に所属している全国の経営者・役員または会社員で、中途採用業務を担当している人のうち、前月採用活動を行った人、今後3カ月で採用活動を行う予定の人、直近3カ月に中途入社者がいた人調査機関：自社調べ有効回答数：正社員：21,798名、企業の中途採用担当者：807名※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。＜調査URL＞https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260312_108023/

■ニュース情報元：株式会社マイナビ