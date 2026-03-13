人気うどんチェーンの「丸亀製麺」は近年無料トッピングのコーナーが充実化し、定番メニューのカスタマイズが一層楽しくなりました。個人的には「しび辛ラー油」の登場が大ヒット。いろいろなものの値上げが続いている時代にわかめの無料化も嬉しかったですねえ。卓上の「だしソース」も相当使える！ですが、これで満足しちゃいけません。丸亀製麺の各テーブルには塩や七味唐辛子、だし醤油などの調味料も揃っていて、これらもうど