人気うどんチェーンの「丸亀製麺」は近年無料トッピングのコーナーが充実化し、定番メニューのカスタマイズが一層楽しくなりました。

個人的には「しび辛ラー油」の登場が大ヒット。いろいろなものの値上げが続いている時代にわかめの無料化も嬉しかったですねえ。

卓上の「だしソース」も相当使える！

ですが、これで満足しちゃいけません。丸亀製麺の各テーブルには塩や七味唐辛子、だし醤油などの調味料も揃っていて、これらもうどんや天ぷらのカスタマイズに役立ちます。

そして、特に有能なのは天ぷら用の「だしソース」！

こちらはその名の通り、一般的なソースと違ってだしのエッセンスをたっぷり取り入れた、いわば和風ソース。天ぷらにかけて美味しいのは当然ですが、うどんにかけても抜群に美味しくなるんですよ。

かけうどんにつゆをかけないで温うどんを用意

もちろん、だしソースがうどんに合うといっても、つゆのかかったうどんに足したら味がぶつかってしまいます。そこで注文すべきは「かけうどん」！

かけうどんは多くの店舗でだしを自分でかけるシステムを取り入れています。いくらでもかけ放題。逆にいえば、一滴もかけなくてもOK。

ちなみに、かけうどんではなく釜揚げうどんでもOK。50円安くなります。ただし、麺を湯切りすることが難しく、丼がもらえないので豪快にだしソースをかけるのも難しいです。ちょっとだけ試してみたいのなら釜揚げうどんで試すといいかも。

だしソースをかける →焼きうどんのような味に！

そんな感じで味付けしていない状態の温うどんを用意できたら、あとは豪快にだしソースをぶっかけてよく混ぜるだけ！

その味は例えるなら焼きうどん。極太でもちもちの麺を使ったカップ焼きそばのような感じでもあります。ただソースをかけただけでなく、だしの味がしっかり下支えをしてくれているから、味にすごく奥行きが出ています。

フルーティーで、スパイシーで、ほんのり酸味もあって、後味もよし。なんというか中毒性のある味。これはうまい！

野菜かき揚げなどを添えると整います

さらに、これをベースに温泉玉子を落としたり、ネギや天かすを入れてカスタマイズしても最高です。

特にオススメなのは天ぷらの野菜かき揚げで、豚天、かしわ天などの肉系天ぷらもかなりの好相性。だってかき揚げで使っている野菜も肉類も、焼きうどんの具として使うような食材ですからね。天ぷらの衣（＝天かす）だって焼きそばや焼きうどんに使ったりもしますし、合わないわけがありません。

もし天ぷらも一緒に注文したら、うどんの上にのせてこれまた豪快にだしソースをかけるといいでしょう。

あとはかき揚げをほぐしながらよく混ぜて食べるだけ！

味も食感もジャンク感が増し、一気に整った感じがします。ザクザクとした食感がプラスされることで、うどんのモチモチとした食感が一層際立つのも最高。こりゃあ、ウマい！

きっとカップ焼きそばが好きな方はハマるやつだと思いますよ。お試しあれ！

(執筆者: ノジーマ)