健康診断で「早朝空腹時血糖値が正常よりもやや高い」と指摘された経験はありませんか。一般的に、血糖値が1デシリットル当たり100〜109ミリグラムの場合、100未満の人に比べて糖尿病リスクが高いとされており、注意が必要です。【要注意】「えっ…！」これが「糖尿病」になりやすい食べ物＆飲み物です（画像13枚）もし早朝空腹時血糖値が100〜109の間だった場合、将来的に糖尿病を防ぐにはどのような対策が必要なのでしょう