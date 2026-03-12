「インプレッサ」ベースの水平対向AWDマシンで参戦スバルは2026年3月12日、「スーパー耐久シリーズ」の2026年シーズン第1戦に、新車両「SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version II（スバル ハイ パフォーマンス エックス バージョンツー）」で参戦すると発表しました。第1戦「ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE第1戦もてぎスーパー耐久 4 Hours Race」は2026年3月21日から22日にかけ、モビリティリゾー